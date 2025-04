Lionel Messi sale furioso de la derrota ante LAFC en Champions Cup

Lionel Messi se ha caracterizado por su competitividad, pues en cada derrota es difícil que oculte su frustración. El mismo caso ocurrió tras la caída de su equipo Inter de Miami ante LAFC por 1 a 0 en la Ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup.

ap

En redes sociales publicaron un video en el que aparece Lionel Messi mientras camina por los pasillos del BMO Stadium, casa de LAFC, pero con gestos claros de su enojo por el resultado obtenido.+

🚨Watch: Lionel Messi left the pitch visibly frustrated after Inter Miami’s loss to LAFC. pic.twitter.com/sVEE6e5OuA

