Javier Mascherano descarta dependencia de Leo Messi

Inter Miami se alista para su primera prueba de fuego de la temporada donde se medirán ante LAFC en los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup. El equipo de Florida podría enfrentar este juego sin su estrella y capitán Lionel Messi, sin embargo, para Javier Mascherano esto no tanto problema.

El astro argentino se ha ausentado varios partidos del equipo en esta corta temporada. En la MLS el delantero no jugó en dos de los cinco juegos hasta el momento, mientras que Concachampions se ausentó uno de los cuatro.+

Se ha ausentado varios juegos | AP

A pesar de estas ausencias, Inter Miami a logrado sacar el triunfo en los tres partidos. Estos resultados son justamente lo que motiva al entrenador del equipo a afrontar los partidos de buena forma incluso si no cuentan con el astro argentino.

No dependen de Messi

En conferencia de prensa Mascherano afirmó que, contar con Messi es una ventaja para su equipo, pero no pueden depender de él. Según comenta el argentino, deben aprender a sacar resultados sin su capitán.

“La realidad es que más allá que contar con Leo es un plus para nosotros y sabemos que cada vez que él está en la cancha somos más fuertes, hay que decir que el equipo ha dado la cara cuando no hemos podido contar con él… siempre los jugadores se esfuerzan e intentan hacer que la ausencia no se note.

Descartó depender de Messi | AP

Con respecto a la participación de Messi en el duelo de Concachampions, Mascherano aseguró que Messi ha venido trabajando de buena forma en los últimos entrenamientos, pero tomarán la decisión de su participación previo al juego.

Apunta a volver a jugar | AP

