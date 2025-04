Ancelotti nunca temió quedar eliminado en Copa del Rey: "En el Bernabéu todo puede pasar"

Real Madrid sufrió pero alcanzó la Final de la Copa del Rey. Dos minutos duró la agonía de los Merengues este martes ante la Real Sociedad, que al minuto 80 ganaba 1-3 en el Santiago Bernabéu, resultado que hubiera dejado fuera al equipo blanco.

Sin embargo, Jude Bellingham apareció al 82' para poner el partido 2-3 y 3-3 el marcador global. Al respecto, Carlo Ancelotti recordó que al Real Madrid no se le tiene que dar por muerto. +

Real Madrid logró una sufrida victoria | AP

Carlo Ancelotti no estuvo nervioso pese a complicaciones

En la conferencia de prensa posterior al sufrido triunfo, el técnico italiano aseguró que en todo momento estuvo tranquilo con avanzar a la Final. "No me vi fuera nunca. En el Bernabéu todo puede pasar".

"Y nosotros nunca bajamos los brazos. La afición apoya en un ambiente que nos ayuda mucho. Nunca nos rendimos en nuestra casa y con nuestra afición", fueron las palabras de Carletto.

Un gol de Rüdiger les dio el pase a los Merengues | AP

Ancelotti reconoce que Real Madrid tiene mucho que mejorar

Por otra parte, el estratega merengue aceptó que no han tenido un buen juego y que deberán trabajar de cara a los próximos compromisos. "Ha sido un partido entretenido, con muchos goles, errores y muchas cosas buenas".

"Me voy con el objetivo cumplido. Lo importante es que estamos en la final otra vez. Y a seguir porque no tenemos mucho tiempo para pensar. Encajar cuatro goles no es bueno, pero meter cuatro a un equipo como la Real Sociedad sí lo es. Lo dice la teoría. No tenemos equilibrio, pero sí mucha efectividad en el ataque", finalizó.

Ancelotti se dijo tranquilo pese a los errores | AP