La Premier League implementará el fuera de juego semiautomático a partir de abril de 2025

La Premier League dará un nuevo paso en la modernización del arbitraje con la introducción del sistema de fuera de juego semiautomático. La liga inglesa confirmó que esta tecnología entrará en funcionamiento el 12 de abril de 2025, coincidiendo con la jornada 32 de la temporada. El objetivo es reducir los errores arbitrales y agilizar la toma de decisiones en jugadas polémicas, aportando mayor precisión y transparencia.

Esta tecnología emplea cámaras especializadas y un sistema de seguimiento óptico para analizar en tiempo real la posición de los jugadores. A través de un software avanzado, se generan modelos tridimensionales que determinan con exactitud si un futbolista está en fuera de juego en el momento de recibir el balón. +

Mientras que con el VAR tradicional estas revisiones podían tardar varios minutos, con el nuevo sistema el proceso se completa en aproximadamente 25 segundos, contribuyendo a una mayor fluidez del juego.

CAPTURA DE PANTALLA: X

El sistema opera mediante una red de cámaras ubicadas en distintos puntos del estadio, capaces de capturar hasta 29 puntos de referencia por jugador, incluyendo extremidades y partes del cuerpo relevantes para la regla del fuera de juego.

La información recopilada se procesa automáticamente y se envía a los árbitros asistentes de video (VAR), quienes verifican la decisión antes de comunicarla al árbitro principal. Además, se generarán gráficos en 3D que se mostrarán en las transmisiones televisivas para ofrecer a los aficionados una representación clara de cada jugada.

CAPTURA DE PANTALLA: X

Semi-automated offside technology will be introduced by the Premier League for Matchweek 32, commencing on Saturday 12 April



Read more about the introduction

— Premier League (@premierleague) April 1, 2025