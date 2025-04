Imanol Alguacil, DT de la Real Sociedad, critica arbitraje: 'Real Madrid no necesita este tipo de ayudas'

La Real Sociedad no pudo concretar la remontada y cayó eliminado de la Copa del Rey a manos de Real Madrid. Tras el partido de Vuelta de Semifinales el entrenador del equipo, Imanol Alguacil, criticó el arbitraje del partido.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

De acuerdo con el estratega, su equipo se vio afectado por el arbitraje tal y como les sucedió en la Europa League ante Manchester United. Esto debido a un posible fuera de juego en la jugada previa al 3-3 del partido.+

Eliminaron a la Real | AP

"Nos han eliminado como nos eliminaron en la Europa League, teniendo ayudas en un apartado que lo que pedimos que sea neutro. El Real Madrid no necesita este tipo de ayudas porque es un grande y no lo necesita… Ese tipo de situaciones se suelen pitar. Mejor no hablar. No lo ha pitado y punto", reveló el estratega en conferencia de prensa.

Criticó el arbitraje | AP

Se va orgulloso de su equipo

A pesar de la polémica arbitral y de la eliminación, el estratega se va contento con el desempeño de su equipo. Además, Alguacil aseguró que su equipo ha realizado una temporada muy buena.

“Hemos hecho muchas cosas bien, pero no estamos en la final. Te puedes ir orgulloso, no llegando a un final. Tanto en el partido de casa como en el de hoy, el equipo ha estado muy por encima de las expectativas… Venimos haciendo una temporada muy buena a partir de la sexta jornada”.

Se va contento con su equipo | AP

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Real Madrid se mete a la Final de la Copa del Rey tras un partido agónico ante Real Sociedad