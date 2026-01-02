David Faitelson pide no ser despedido de TUDN: "Necesito mantener a mi familia"

El periodista de TUDN y ex ESPN, David Faitelson, volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras una respuesta directa que emitió en redes sociales, luego de recibir un comentario hostil de un usuario que le deseó, como inicio de año, que fuera despedido de Televisa.

La reacción del comentarista de TUDN llamó la atención no solo por su tono, sino por el mensaje personal que decidió compartir, en un entorno donde suele prevalecer la confrontación y la ironía, sello que ha acompañado su carrera mediática durante décadas.

Equipo de TUDN I @DavidFaitelson_

Una respuesta que sorprendió en redes

A través de la red social X, Faitelson respondió al comentario con un mensaje poco habitual en figuras públicas de alto perfil, al explicar que perder su empleo tendría un impacto directo en su vida familiar y en sus responsabilidades personales.

“Ojalá no, porque necesito mantener a mi familia y todavía tengo una niña que va a comenzar escuela de medicina”, escribió el periodista, dejando ver una faceta más humana y vulnerable frente a la audiencia digital.

En el mismo mensaje, el analista deportivo subrayó que se encuentra satisfecho con su etapa actual en Televisa, empresa a la que llegó tras su salida de ESPN, y expresó su deseo de que la televisora comparta esa misma percepción sobre su trabajo.

“Yo estoy muy contento en Televisa. Espero que ellos piensen lo mismo. Tú, tranquilo, yo, nervioso…”, agregó Faitelson, cerrando su respuesta con un tono irónico que rápidamente se volvió viral.

Faitelson en programa I @DavidFaitelson_

Reacciones divididas ante el mensaje

Tras la publicación, una parte de sus seguidores aplaudió la franqueza del periodista, destacando la importancia de recordar que detrás de las figuras mediáticas hay personas con obligaciones y preocupaciones reales.

Sin embargo, otros usuarios continuaron con burlas y críticas hacia Faitelson, quien a lo largo de su trayectoria se ha caracterizado por generar polarización debido a sus opiniones contundentes y su estilo confrontativo.

El episodio confirma, una vez más, que David Faitelson sigue siendo una de las voces más influyentes (y debatidas) del periodismo deportivo en México, capaz de marcar agenda incluso con una sola respuesta en redes sociales.

@DavidFaitelson_

El contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.