Fórmula 1 y GP de Bélgica acuerdan extensión de contrato hasta 2031

El Gran Premio de Bélgica será parte del calendario de la Fórmula 1 para cuatro de los próximos seis años. Así lo confirmó la competencia a través de sus redes sociales, donde revelan que acordaron una extensión de contrato con el circuito de Spa-Francorchamps.

"Hemos acordado una extensión de varios años con el icónico circuito de Spa-Francorchamps, que verá el Gran Premio de Bélgica en el calendario de 2026, 2027, 2029 y 2031", escribió la F1 en su comunicado.

