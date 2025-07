O'Ward descarta su lugar en Cadillac con divertida declaración: "puro humo, como lo de Alonso y Taylor"

Patricio O'Ward se volvió uno de los pilotos favoritos dentro de los circuitos de la IndyCar, todo por su gran desempeño con Arrow MacLaren. Sus grandes condiciones hicieron de 'Pato' un candidato para ocupar un asiento dentro de la nueva escudería de Fórmula 1, Cadillac.

Sin embargo, en un tono de broma, el regiomontano aseguró en entrevista con ESPN, que dichas declaraciones fueron 'humo', así como la supuesta relación entre Fernando Alonso y la cantante Taylor Swift.

"No hombre, eso fue puro humo. Yo creo que ese rumor de irme a Cadillac, es como el rumor de Fernando Alonso saliendo con Taylor Swift", declaró entre risas y un tono sarcástico el piloto mexicano.

En esa misma entrevista, Patricio también aseguró que sabe que la ventana en F1 se está cerrando, todo debido a su edad. Actualmente, O'Ward es piloto de reservas en McLaren, pero dicha escudería cuenta con un futuro brillante con Lando Norris y Oscar Piastri en el monoplaza papaya.

"Checo es un ídolo"

Antes de terminar la entrevista, Patricio O’Ward le dedicó unas palabras a Sergio 'Checo' Pérez, que puede ser el futuro piloto de Cadillac. Para el regiomontano, el jalisciense es uno de los máximos ídolos dentro del automovilismo en nuestro país.

"Si él escoge no regresar, va a seguir siendo un ídolo. Si él escoge regresar, va a seguir siendo un ídolo. Yo creo que no cambia mucho ahí no. Ahí sí, pues cae en él, su familia, los viajes. Obviamente el billete tiene mucho que ver con un regreso así", aseveró.

