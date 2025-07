‘No hay espacio para mí’: Pato O’Ward rompe el sueño de llegar a la Fórmula 1

La reciente confirmación de que Sergio 'Checo' Pérez regresará a la Fórmula 1 en 2026 con Cadillac ha reavivado el entusiasmo de los aficionados, quienes empezaron a imaginar a Pato O’Ward en la parrilla del Gran Circo con alguna escudería inesperada. Sin embargo, el piloto regiomontano aparcó de tajo esa ilusión, al compartir en ESPN una realidad cruda y muchas veces ignorada: el camino preciso entre IndyCar y la F1 está casi vedado.

Pato O'Ward, piloto de Arrow McLaren | X: @ArrowMcLaren

La entrevista presentó a un O’Ward sereno y realista, pero también desencantado por las pocas oportunidades que los equipos de la élite mundial ofrecen a los talentos del otro lado del charco. Su mensaje fue claro: entrar a la Fórmula 1 hoy en día no depende solamente del talento, sino de factores estructurales que él mismo reconoce como una barrera..

A pesar de tener 26 años y haberse perfilado como uno de los mejores pilotos de IndyCar, O’Ward admitió que la edad y la percepción de su categoría lo empujan a replantearse sus expectativas, aunque sin cerrar nunca la puerta a una hipotética oferta. Su testimonio genera importantes reflexiones sobre movilidad, mercado y el papel de la IndyCar como semillero para la máxima categoría.

Cuando se le planteó la posibilidad de migrar a F1, O’Ward fue directo:

“La Fórmula 1 está cerrada por el momento. No ha habido ni una plática en lo de Fórmula 1. No hay espacio para mí en McLaren. En otros equipos, pues realmente no voltean hacia acá (IndyCar) a buscar sus próximos pollitos”.

El piloto mexicano admitió que, aunque existe una cercanía y algunas pruebas como piloto reserva o en prácticas libres, las conversaciones formales aún no se concretan. En su opinión, incluso McLaren, donde él ya funge como reserva, no le abriría la puerta fácilmente.

O'Ward tiene ya 26 años de edad | X: @ArrowMcLaren

En otro fragmento significativo de la entrevista, O’Ward reflexionó sobre cómo la edad limita estas posibilidades:

“Ya no soy un chamaco de 20 años, ya tengo 26. Esa puerta naturalmente se va cerrando cada vez más por la edad. Si llega una buena opción no le puedes decir que no, aunque no sepas cómo vaya a caer el futuro ahí” .