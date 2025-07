¿Encuentro clandestino? Max Verstappen y Toto Wolff coinciden en Cerdeña

La isla de Cerdeña, con sus más de 1.800 kilómetros de costa y paisajes paradisíacos, se convirtió esta semana en el inesperado epicentro de los rumores en el mundo de la Fórmula 1. ¿El motivo? La presencia casi simultánea del tetracampeón del mundo Max Verstappen y el director ejecutivo de Mercedes, Toto Wolff, avivó las especulaciones sobre un posible movimiento clave en el mercado de pilotos.

En medio de la incertidumbre que vive Red Bull Racing tras los cambios internos, incluyendo la salida de Christian Horner y la llegada de Laurent Mekies a la sede de Milton Keynes, el futuro de Verstappen ha vuelto a estar en el centro de la conversación. Aunque su contrato se extiende hasta finales de 2028, existen diversas cláusulas que podrían habilitar una salida anticipada, algunas de ellas activables en función del rendimiento del equipo.

Su futuro está incierto | AP

Entre los especialistas del paddock se menciona que una de las cláusulas más relevantes fija como fecha límite el Gran Premio de Hungría, programado para el 3 de agosto de 2025. Si Verstappen no se encuentra entre los tres primeros del campeonato en ese momento, podría abrirse una ventana legal para renegociar su continuidad.

Mercedes: ¿Una puerta abierta?

Por su parte, el equipo Mercedes-AMG Petronas no ha confirmado la renovación de George Russell, lo que alimenta las teorías sobre una posible reestructuración de su alineación de pilotos de cara a 2026, justo cuando entran en vigor las nuevas regulaciones técnicas de la F1. Toto Wolff, quien ha elogiado en reiteradas ocasiones el talento de Verstappen, podría estar sondeando alternativas.

Rumores lo cercan a Mercedes | AP

No hubo encuentro

La coincidencia de ambos en la isla italiana, aunque no hay evidencia de que hayan tenido un encuentro, fue suficiente para que los aficionados y medios especializados encendieran las alarmas. No obstante, fuentes cercanas indican que no hubo contacto directo entre Wolff y Verstappen durante su estancia en Cerdeña.

Descartan encuentro entre ambos | AP

