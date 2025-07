Jefe de Cadillac se rinde en elogios a Checo Pérez: "Es de talla mundial en la Fórmula 1"

Los días pasan, la expectativa crece y la afición mexicana espera con ansias el momento en que los titulares lo hagan oficial: "Sergio 'Checo' Pérez, nuevo piloto de Cadillac". El piloto tapatío se quedó sin asiento para este año tras su salida de Red Bull, pero desde el primer momento sonó como candidato a la escudería estadounidense, que debutará en 2026.

Otros nombres como Colton Herta, Valtteri Bottas o Guanyu Zhou también han sido vinculados al equipo de General Motors. Sin embargo, el que nunca ha faltado es el de Pérez Mendoza, de quien se dice que finalmente será confirmado tras el Gran Premio de Hungría y previo a la pausa de verano.

Pero a pesar de la infinidad de rumores que circulan por el paddock, al interior del equipo ha sido cuidadosos de no adelantar nombres. Pese a ello, el jefe de Cadillac, Graeme Lowdon, reconoció que inevitablemente Checo era un piloto que debían tener en el radar.

Los elogios de Cadillac a Checo Pérez

En entrevista con Fox Sports, el jefe del nuevo equipo de la Fórmula 1 aceptó que es curiosa la situación en que se encuentra Red Bull, sobre todo por la manera que en su momento se responsabilizó a Checo del mal momento de los austriacos. "Los siguientes compañeros de Max realmente han batallado con el auto".

"La realidad es que es muy difícil de entender y evaluar (si no estás dentro del equipo)", y señaló que en el caso particular de Sergio Michel, le gusta mucho. "Es un piloto de clase mundial. No hay duda de eso; lo ha demostrado en la pista, que es lo más importante. Por supuesto que es el tipo de piloto con el que hablaríamos".

Cadillac se toma con calma la elección de sus pilotos

Lowdon señaló que desde que recibieron la aprobación de la FIA para sumarse a la F1 no han faltado pilotos interesados en conducir con ellos. "Hemos estado hablando con varios pilotos; mucha gente quiere conducir para Cadillac".

"La mayoría de los pilotos (de la actual parrilla) tienen contratos por 2025, 2026 y hasta 2027, así que estamos en posición de que hay pilotos disponibles", añadió en referencia a que el resto de las escuderías tendrían que rescindir contratos para sumar a alguna de las opciones actualmente libres.

Por ello, reiteró, por ahora tampoco hay prisa por definir su alineación titular. "El enfoque tiene que estar en el auto, para empezar. No han visto ningún anuncio todavía, hay suficiente tiempo para eso".

