¿Lanza mensaje a Cadillac? Checo Pérez revela qué busca en su próximo equipo de Fórmula 1

Cada vez más cerca de la Fórmula 1. De acuerdo con reportes, Sergio “Checo” Pérez está a punto de unirse a Cadillac de cara a la nueva temporada, y sus recientes declaraciones parecen estar alineadas con este importante movimiento en su carrera.

De acuerdo con información publicada por el periodista Ed Spencer en Autoevolution.com, el piloto mexicano ya habría llegado a un acuerdo contractual con Cadillac para convertirse en su piloto principal en la temporada 2026 de Fórmula 1. El anuncio oficial se daría después del Gran Premio de Hungría, que se celebrará este mes.

Volvería a la F1 | MEXSPORT

Este movimiento marcaría el regreso de Checo a la parrilla tras su salida de Red Bull, y lo posicionaría como una de las piezas clave del nuevo proyecto de la escudería estadounidense en la máxima categoría del automovilismo.

Checo: “Volveré solo con un proyecto a la altura de mi carrera”

El mismo día en que se difundió esta información, Checo Pérez ofreció una entrevista exclusiva a Milenio, en la que fue cuestionado sobre su futuro en la F1. Si bien no confirmó nada, el tapatío dejó en claro qué condiciones busca en su próxima escudería.

“Me gustaría regresar si encuentro el proyecto que mi carrera se merezca, donde pueda dar mi 100 por ciento. Si no es así, lo que he logrado ha sido increíble", declaró. Checo añadió que existen varias opciones en el horizonte y que “conforme avance la temporada se sabrá más”.

Quiere un buen proyecto | MEXSPORT

Agradecido por su paso en Red Bull y listo para un nuevo reto

En la misma entrevista, el piloto mexicano reflexionó sobre su trayectoria reciente: “Estoy muy agradecido y consciente de lo que logré. Hoy tiene mucho más valor lo que hice en mi carrera. En los últimos cuatro años con Red Bull, lo logrado me llena de orgullo”.

Todo indica que Checo Pérez será el rostro principal del proyecto de Cadillac en la F1, un desafío que le permitiría liderar desde el arranque el desarrollo de una escudería nueva. De concretarse este fichaje, su experiencia y madurez serían activos clave para un equipo que buscará hacerse un lugar en la competitiva parrilla de 2026.

Contento con su carrera | MEXSPORT

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Checo Pérez será anunciado con Cadillac tras el Gran Premio de Hungría