¡Power mexicano! Selección Mexicana Femenil de flag football debuta con victoria en World Games

La Selección Mexicana Femenil de flag football comenzó con paso firme su defensa del título en los World Games de Chengdu, al imponerse 41-24 a Japón.

En actividad del Grupo B, en el que también enfrentará a Italia y Gran Bretaña, las actuales campeonas, coronadas en Birmingham 2022, mostraron su poder ofensivo con una brillante actuación de su mariscal de campo, Diana Flores, para doblegar a las niponas.

El siguiente compromiso de las tricolores será ante Italia, este jueves 14 de agosto a las 8:10 p.m. (hora del centro de México). Posteriormente, cerrarán la fase de grupos frente a Gran Bretaña en la madrugada del viernes 15 de agosto, a la 1:40 a.m.

¿Dónde y cómo ver a la Selección Mexicana Femenil de Flag Football?

El Mundial de flag football en su totalidad será transmitido de manera gratuita en tres plataformas. La primera es por el portal de olympics.com, mientras que el segundo es por la página de la Federación Internacional de Futbol Americano (IFAF) y por último, puedes descargar la aplicación The World Games Live de manera gratuita.

