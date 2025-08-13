Asunción 2025: México suma 38 medallas; agregó dos preseas doradas más en los Juegos Panamericanos Junior

En el cuarto día de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, la delegación mexicana se volvió a bañar de oro con dos preseas más. La gimnasia rítmica se convirtió en la disciplina que brilló el día de hoy en Paraguay, ya que las atletas mexicanas colgaron el metal áureo.

La primera medalla dorada cayó gracias a la gran presentación de Ana Luisa Abraham, quien logró una gran participación en la prueba de pelota. Por su parte, el equipo de gimnasia rítmica, integrado por: Jaydi Novelo, Ana Carolina Martínez, Barbara Ponce, Fernanda Ramírez y Martha Coldwell ganaron en la prueba de cinco pares de mazas, con 23.650 puntos.

Para cerrar la excelsa participación de la delegación mexicana en la gimnasia rítmica, una medalla más subió al medallero. Marijose Delgado consiguió el bronce en la prueba de rutina con aro, con un puntaje de 23.90 puntos.

La natación también tuvo un día sobresaliente, pues dos medallas más subieron al medallero. En la prueba de 400 metros combinado, Maximiliano Vega terminó en tercer lugar y se colgó el bronce; por su parte, el equipo de natación varonil ganó el metal plateado, conformado por: Andrés Dupont Cabrera, David Mesulam Medina Alfaro, José Alberto Cano Figueroa y Paulo Strehleke Delgado quedaron en segundo lugar en la prueba de 4x200 metros libres.

Por su parte, Vanessa García, originaria de Nuevo León, ganó la medalla de bronce y la primera del bádminton mexicano en Asunción. La mexicana compitió en la Semifinal femenil y sumó su presea.

Medallero al momento

Brasil 44 21 26 91

Estados Unidos 14 21 20 55

Chile 13 6 10 29

Colombia 12 9 16 37

México 8 15 15 38

Medallas de México miércoles 13 de agosto en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Oro

Ana Luisa Abraham - Pelota de Gimnasia Rítmica

Jaydi Novelo, Ana Carolina Martínez, Barbara Ponce, Fernanda Ramírez y Martha Coldwell - Prueba cinco pares de mazas

Plata

Andres Dupont Cabrera, David Mesulam Medina Alfaro, José Alberto Cano Figueroa y Paulo Strehleke Delgado - Natación 4x200 metros libres

Bronce

Marijose Delgado - Gimnasia Rítmica Rutina con aro

Vanessa García - Bádminton

Maximiliano Vega - Natación 400m combinado

