¡México bicampeón mundial! Selección Femenil de Flag Football conquista el oro en los World Games 2025

La Selección Mexicana Femenil de flag football volvió a escribir historia al conquistar la medalla de oro en los Juegos Mundiales Chengdu 2025, tras vencer 26-21 a Estados Unidos en una final de alarido que se definió en la última jugada.

Selección Femenil Mexicana de Flag Football | IG: fmfamericanoficial

El encuentro arrancó con ventaja para las estadounidenses (7-0), pero la reacción mexicana no tardó en llegar. Diana Flores, figura y capitana del equipo, lideró la ofensiva conectando pases con Mónica Rangel y Tania Rincón para cerrar el primer tiempo con marcador favorable 14-7.

En la segunda mitad, el dramatismo se apoderó del emparrillado: Estados Unidos empató 14-14 y más tarde tomó la delantera 21-20 a menos de un minuto del final. Sin embargo, México respondió con temple y carácter. Flores comandó una ofensiva memorable que culminó con un pase a Victoria Chávez en la última acción del encuentro, desatando la euforia tricolor.

Con este triunfo, México no solo defendió con éxito el título ganado en 2022, sino que se consolidó como bicampeón mundial de flag football femenino, en ambas ocasiones derrotando a Estados Unidos en la final.

Diana Flores, mariscal de campo mexicana | IG: fmfamericanoficial

El camino a la gloria fue perfecto: la selección se fue invicta en el torneo con tres victorias en fase de grupos y, en eliminación directa, superó a Gran Bretaña, China, Canadá y finalmente a Estados Unidos.

Juegos Olímpicos en la mira

El oro en Chengdu 2025 llega en un momento clave para la disciplina. Con el flag football confirmado como deporte olímpico para Los Ángeles 2028, la Selección Mexicana reafirma su condición de favorita para aspirar a la primera medalla olímpica de la historia en esta modalidad.

México vuelve a ganar la medalla de oro | IG: fmfamericanoficial

