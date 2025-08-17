Loopy Godínez se luce y vence a Jessica Andrade en el UFC 319

Lopy Godínez salió con las manos en los más alto luego de vencer a la brasileña Jessica Andrade por decisión unánime dentro de la cartelera preliminar la UFC 319 realizado en Chicago, Illinois, en otra noche de gala.

La mexicana se afianzó con el triunfo y sigue su camino en busca del título dentro del peso paja. La oriunda de Aguascalientes inició trabajando la victoria desde el primer episodio con el estudio de su oponente y sacando par de combinaciones.

El punto que impulsó la victoria fue una patada a las costillas que sirvió para hacer enfurecer a su rival quien rápidamente actuó llevando a su contrincante a la reja; sin embargo, no resultó sencillo ante la buena defensa de Godínez.

Lopy no se achicó

Con el correr del segundo y tercer asalto la mexicana siguió luciendo con su defensa. En el último episodio llegaría un potente contacto sobre el rostro de Godínez quien ya se notaba cansada pese a ello se supo reponer con derechazos.

Decisión unánime

Lo mostrado por la nacida en Aguascalientes a lo largo de la reyerta fue suficiente para convencer a los jueces y dictaran la decisión unánime a favor de Lopy Godínez.

Las tarjetas terminaron con un 29-28, 29-28 y 29-28 y por ahora sigue dando pasos firmes para ostentar un combate en busca de un cinturón dentro de la UFC.

