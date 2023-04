Jorge Masvidal sobre los tres campeones mexicanos en UFC: 'Me quito el sombrero'

Si hay un peleador que conoce a la perfección el sacrificio y el trabajo que tiene que hacer un latino para abrirse paso en UFC es Jorge Masvidal, quien no tiene más que palabras de respeto para lo que han hecho recientemente Brandon Moreno, Yaír Rodríguez y Alexa Grasso.

En sólo 42 días, esta tercia de mexicanos logró los campeonatos, Mosca varonil y femenil respectivamente, en el caso de Moreno y Grasso; y el interno peso Pluma de Rodríguez.

“Cuando yo me pongo a pensar, México no lleva tanto tiempo en el deporte del MMA, y ya tienen tres campeones mundiales destacados, ¡wow!, me quito el sombrero. Siempre he dicho que México iba a llegar a este momento. Yo quiero ver no nada más a México, sino a todos mis países latinoamericanos sacar a peleadores para adelante”, destacó Masvidal en charla con RÉCORD.

'Gamebred' es un hombre nacido en Miami, pero cuenta con ascendencia cubana y peruana. Comenzó a pelear en UFC desde 2013, pero su carrera profesional en las MMA data desde 2003.

Con lo hecho por los tres tricolores y con la suma de más peleadores de la región, Masvidal espera que se vaya cambiando el concepto que existe de los latinos. “Muchas veces en otras partes del mundo tienen una visión de nosotros, que somos delincuentes o limpiadores de hotel y que el latino no es educado, pero me encanta romper esos estereotipos, enseñarle al mundo que somos más que eso. Muchas veces trabajamos el triple de duro por mitad de precio y esos tiempos ya se han acabado”, describió.

“Con tres campeones, ahora ellos rompieron puertas para que otros peleadores de México vengan y ganen más dinero. Los norteamericanos se hicieron dueños de los PPV y esos días, no llegarán a su fin, pero se están empezando a emparejar”, finalizó.

YAÍR RODRÍGUEZ

“Con Yaír tengo mucho sentimiento porque yo lo vi cómo entró a UFC como un chamaco. Tenía varios huecos que tenía que arreglar para llegar a este momento, no nada más los arregló, los superó, ahora el tipo te puede someter desde la espalda, te puede noquear parado, es bueno luchando ofensiva y defensivamente, tiene una condición increíble. La dedicación, el sacrificio, todo lo que ha hecho para lograr ese momento, ¡wow!”.

BRANDON MORENO

“A Brandon que lo hemos visto cómo ha subido de ranking; era bueno y tenía habilidad, pero mejoró y le ganó a Deivison Figuereido. Yo pensaba que iba a ser una de las peleas más duras para él e impresionó, lo que ha hecho es increíble. Estamos hablando que estos tres tipos son del mismo sitio, de México. Mi gente latina y en especial de México, se tiene que sentir orgullosa, tener tres campeones es una cosa impresionante”.

ALEXA GRASSO

“Le ganó a la mejor peleadora de todos los tiempos en ese peso. No le daba chance a ella, pero viendo la pelea en vivo, que ella estaba aguantando los mejores golpes y luego cuando ella tocaba a Valentina la ponía a bailar. Le ganó porque le rompió de corazón a corazón. Sigo pensando que Schevchenko técnicamente es mejor, pero mentalmente y físicamente le hizo daño y la rompió. Me quito el sombrero con ella”.

