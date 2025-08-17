Tom Brady reacciona al oro de la Selección Mexicana de Flag Football

La Selección Mexicana Femenil de Flag Football hizo historia este fin de semana y repitió su título en los Juegos Mundiales Chengdu 2025, luego de vencer 26-21 a Estados Unidos en una Final que se definió en la última jugada. El triunfo del Tri tuvo impacto internacional e incluso Tom Brady reaccionó al mismo.

México repitió su título mundial tras vencer a Estados Unidos en la Final | X: @FMFAOFICIALMX

Por medio de redes sociales, el exmariscal de los New England Patriots y los Tampa Bay Buccanneers compartió el video de la entrevista que le hicieron a la capitana de México, Diana Flores, tras la obtención del oro. "Muy cool ver la pasión del Flag Football, mostrado este fin de semana en The World Games", escribió Brady.

De igual forma, el exjugador de la NFL dedicó una felicitación a la Selección de Estados Unidos por "pelear toda la semana". Por último, celebró que un equipo como China, de reciente formación trascendiera en el torneo. "El juego está creciendo", escribió.

El Tri logró el oro nuevamente en los Juegos Mundiales | X: @FMFAOFICIALMX

¿Brady jugará en Los Ángeles 2028?

En tres años, el Flag Football debutará en los Juegos Olímpicos y hace un par de meses se le preguntó a Brady si saldría del retiro para representar a su país en la justa veraniega. "Sigo siendo muy competitivo", declaró Brady a Complex Sports.

"Si me ponen un balón en la mano, tengan cuidado. Porque eso sigue ahí. Eso nunca va a desaparecer", fueron las palabras del exmariscal. Sin embargo, para cuando se celebren los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, Brady estará a punto de cumplir 51 años, por lo que parece muy improbable que sea una opción para la selección estadounidense.

Así fue la historia que compartió Tom Brady | CAPTURA