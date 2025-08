Matt Rife asume la custodia de Annabelle y del museo paranormal de los Warren

El actor y comediante estadounidense Matt Rife sorprendió a sus seguidores y a la comunidad interesada en fenómenos paranormales al anunciar que se convertirá en el nuevo custodio de la polémica muñeca Annabelle y de la colección de objetos del Museo Oculto de los Warren.

Entre los artículos que ahora están bajo su cuidado se encuentran la muñeca Annabelle pieza central de múltiples leyendas. / RS |

Rife adquirió la casa ubicada en Monroe, Connecticut, así como el museo donde se resguardan decenas de artefactos relacionados con investigaciones paranormales realizadas por Ed y Lorraine Warren, famosos por inspirar películas como El Conjuro.

En sus propias palabras, el comediante señaló:

“Es un honor increíble y una gran responsabilidad preservar y proteger estos objetos que forman parte de la historia del misterio y lo paranormal”.

Entre los artículos que ahora están bajo su cuidado se encuentran la muñeca Annabelle pieza central de múltiples leyendas, artefactos utilizados en supuestos exorcismos, figuras religiosas y objetos vinculados a casos documentados por los Warren durante décadas.

Welp, RIP Matt Rife. I really didn’t want to see you go this way! pic.twitter.com/ZYVlKkra4m

— Sarah Fields (@SarahisCensored) August 2, 2025