Lionel Messi anota y asiste para que Inter Miami cobre revancha ante Sounders en la MLS

Lionel Messi aportó un gol y una asistencia para que el Inter Miami cobrara revancha al imponerse el martes 3-1 sobre Seattle, poco más de dos semanas después de caer ante los Sounders en la Final de la Leagues Cup.

Messi anota y asiste en victoria del Inter de Miami | AP

Los Sounders golearon a Inter Miami 3-0 en el partido por el cetro de ese certamen el 31 de agosto. Esta vez, Messi asistió a un Jordi Alba completamente libre mediante un pase con la parte externa del botín a los 12 minutos, para darles a las Garzas el control temprano del duelo.

Messi estuvo cerca de aumentar al doble la ventaja a los 28, cuando recibió un balón por encima y una vez más intentó definir usando el exterior de su pie izquierdo, pero el disparo impactó el poste.

El mexicano Obed Vargas anotó por Seattle | AP

Alba devolvió el favor a los 41, cuando asistió a un Messi que se deslizó para alcanzar apenas el balón con el pie izquierdo y hacer el 2-0. Ian Fray cabeceó un córner del argentino Rodrigo De Paul en los primeros minutos de la segunda mitad para extender la ventaja del Inter Miami a 3-0.

Obed Vargas consiguió el tanto de Seattle a los 69 minutos. El internacional mexicano anotó en el Día de la Independencia de su país.

Inter Miami careció nuevamente del uruguayo Luis Suárez, quien cumplió el segundo partido de su sanción de tres en la MLS por escupir a un miembro del cuerpo técnico de los Sounders en la Final de la Leagues Cup.

Messi tuvo la oportunidad de completar un doblete a los 76, pero su remate fue atajado por el portero de los Sounders, Stefan Frei. El argentino Mateo Silvetti, nuevo fichaje de Inter Miami, hizo su debut después de llegar del club de donde surgió su compatriota Messi, Newell's Old Boys.

La acción de la MLS continúa para ambos equipos el sábado cuando Inter Miami reciba a D.C. United. Los Sounders viajarán para enfrentar a Austin el domingo.