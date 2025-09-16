Iker Casillas pide a la afición no ver partidos de manera ilegal

El histórico exportero del Real Madrid, Iker Casillas, lanzó un contundente mensaje a la afición para que deje de consumir partidos de manera ilegal a través de páginas piratas. El exfutbolista se unió a la lucha de LaLiga y de las operadoras en España contra las retransmisiones no autorizadas, que generan pérdidas millonarias a los clubes.

Por primera vez en España, los jueces han ordenado a las principales operadoras de telecomunicaciones bloquear direcciones IP específicas que alojan retransmisiones ilegales de partidos de LaLiga. Esta medida no afecta a la conexión total de los usuarios, sino únicamente a las webs y servicios vinculados con emisiones piratas de futbol.

Con esta decisión, LaLiga busca dar un paso decisivo para erradicar la piratería que afecta directamente a los ingresos de los equipos y, en consecuencia, a la calidad del espectáculo deportivo.

Buscan bloquear las páginas | X

El mensaje de Iker Casillas contra la piratería

Durante su participación en Estadio Movistar, Iker Casillas explicó por qué los aficionados deberían evitar estas prácticas:

“Lo que haces es devaluar mucho el mercado. Cuando ese dinero lo pierden los clubes y ya no se lo pueden gastar en la infraestructura del estadio, en mejores accesos, que puedas fichar buenos jugadores o que se queden aquí. Esta lucha creo que LaLiga está haciendo un papel maravilloso y espero que entre todos podamos ser más honrados y terminar con la piratería”.

Apoya la lucha de LaLiga | mexsport

El excapitán de la Selección Española recalcó que el uso de páginas ilegales no solo daña a LaLiga, sino también a los equipos y a los propios aficionados, quienes terminan viendo afectada la inversión en estadios, fichajes y desarrollo del fútbol en España.

LaLiga refuerza su lucha contra las retransmisiones ilegales

La postura de Casillas se suma al esfuerzo que la Liga española ha intensificado en esta temporada regular. Con el apoyo judicial y de las operadoras, se pretende frenar de forma más efectiva el acceso a contenidos piratas y concientizar a los aficionados sobre la importancia de consumir fútbol por las vías oficiales.