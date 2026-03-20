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Tecate Emblema 2026 revela lineup por día: Jonas Brothers, Gloria Trevi y más encabezan el festival

El talento se estará presentando el próximo sábado 16 y domingo 17 de mayo / FB: @TecateEmblema
Jorge Reyes
Jorge Reyes 15:43 - 20 marzo 2026
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El festival destaca por traer a Louis Tomlinson, Kenia Os y hasta Paris Hilton como invitada especial

El Tecate Emblema 2026 ya calentó motores y lo hizo con todo. Uno de los festivales más populares de la Ciudad de México finalmente reveló su lineup por día, confirmando a grandes figuras nacionales e internacionales que pondrán a cantar a miles de fans.

Este evento, que se ha ganado un lugar importante en el gusto del público pese a su corta historia, vuelve con un cartel potente que promete dos días llenos de música, nostalgia y fiesta.

Tecate Emblema confirmó a grandes figuras nacionales e internacionales que pondrán a cantar a miles de fans / FB: @TecateEmblema

Lineup por día del Tecate Emblema 2026

Tras la presión de los fans en redes sociales, los organizadores soltaron la bomba: así queda distribuido el talento para el sábado 16 y domingo 17 de mayo.

🔥 Sábado 16 de mayo

El primer día estará encabezado por Jonas Brothers y Louis Tomlinson, acompañados por:

  • Cazzu

  • Lost Frequencies

  • LP

  • Mika

  • Orville Peck

  • RuPaul

  • Bruses

  • Hercules & Love Affair (Live)

  • Christian Chávez

  • JotDog

  • Juan Duque

  • Joaquina

  • Ivana

  • Faz

  • Along

Los organizadores adelantaron que podrían sumarse más sorpresas / FB: @TecateEmblema

🌟 Domingo 17 de mayo

El cierre no se queda atrás y tendrá como protagonistas a Gloria Trevi y Kenia Os, junto a:

  • • Zara Larsson

  • Ha*Ash

  • Lola Índigo

  • NSQK

  • Sech

  • Pedro Sampaio

  • Santos Bravos

  • Gottmik

  • Emjay

  • Alan Navarro

  • Alanis Yuki

  • Juliana

  • Rafa Pabón

🎧 Invitada especial:

  • Paris Hilton (DJ Set)

Además, los organizadores adelantaron que podrían sumarse más sorpresas, lo que mantiene alta la expectativa entre los fans.

Los boletos disponibles son en formato de abono para los dos días / FB: @TecateEmblema

¿Cuánto cuestan los boletos del Tecate Emblema 2026?

Por ahora, los boletos disponibles son en formato de abono para los dos días, con estos precios (ya con cargos):

  • General Fase 1: $2,895.40 MXN

  • General Fase 2: $3,298.40 MXN

  • Comfort Pass Fase 1: $4,891.80 MXN

  • Comfort Pass Fase 2: $5,578.76 MXN

  • Citibanamex Plus Fase 1: $6,522.40 MXN

  • Citibanamex Plus Fase 2: $7,438.76 MXN

  • Aeroméxico Club Pass: $18,600 a $21,080 MXN

La preventa por día arrancará el 19 de marzo a través de Ticketmaster, por lo que los fans deberán estar atentos para asegurar su lugar

La apuesta es clara: un cartel diverso, internacional y con nombres que dominan las playlists / FB: @TecateEmblema

 Un festival que sigue creciendo

El Tecate Emblema ha logrado posicionarse rápidamente como uno de los festivales más importantes de la capital, gracias a su mezcla de pop, nostalgia y propuestas actuales.

Para 2026, la apuesta es clara: un cartel diverso, internacional y con nombres que dominan las playlists.

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