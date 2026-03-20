Tecate Emblema 2026 revela lineup por día: Jonas Brothers, Gloria Trevi y más encabezan el festival

El Tecate Emblema 2026 ya calentó motores y lo hizo con todo. Uno de los festivales más populares de la Ciudad de México finalmente reveló su lineup por día, confirmando a grandes figuras nacionales e internacionales que pondrán a cantar a miles de fans.

Este evento, que se ha ganado un lugar importante en el gusto del público pese a su corta historia, vuelve con un cartel potente que promete dos días llenos de música, nostalgia y fiesta.

Tecate Emblema confirmó a grandes figuras nacionales e internacionales que pondrán a cantar a miles de fans / FB: @TecateEmblema

Lineup por día del Tecate Emblema 2026

Tras la presión de los fans en redes sociales, los organizadores soltaron la bomba: así queda distribuido el talento para el sábado 16 y domingo 17 de mayo.

🔥 Sábado 16 de mayo

El primer día estará encabezado por Jonas Brothers y Louis Tomlinson, acompañados por:

Cazzu

Lost Frequencies

LP

Mika

Orville Peck

RuPaul

Bruses

Hercules & Love Affair (Live)

Christian Chávez

JotDog

Juan Duque

Joaquina

Ivana

Faz

Along

Los organizadores adelantaron que podrían sumarse más sorpresas / FB: @TecateEmblema

🌟 Domingo 17 de mayo

El cierre no se queda atrás y tendrá como protagonistas a Gloria Trevi y Kenia Os, junto a:

• Zara Larsson

Ha*Ash

Lola Índigo

NSQK

Sech

Pedro Sampaio

Santos Bravos

Gottmik

Emjay

Alan Navarro

Alanis Yuki

Juliana

Rafa Pabón 🎧 Invitada especial: Paris Hilton (DJ Set)

Además, los organizadores adelantaron que podrían sumarse más sorpresas, lo que mantiene alta la expectativa entre los fans.

Los boletos disponibles son en formato de abono para los dos días / FB: @TecateEmblema

¿Cuánto cuestan los boletos del Tecate Emblema 2026?

Por ahora, los boletos disponibles son en formato de abono para los dos días, con estos precios (ya con cargos):

General Fase 1: $2,895.40 MXN

General Fase 2: $3,298.40 MXN

Comfort Pass Fase 1: $4,891.80 MXN

Comfort Pass Fase 2: $5,578.76 MXN

Citibanamex Plus Fase 1: $6,522.40 MXN

Citibanamex Plus Fase 2: $7,438.76 MXN

Aeroméxico Club Pass: $18,600 a $21,080 MXN

La preventa por día arrancará el 19 de marzo a través de Ticketmaster, por lo que los fans deberán estar atentos para asegurar su lugar

La apuesta es clara: un cartel diverso, internacional y con nombres que dominan las playlists / FB: @TecateEmblema

Un festival que sigue creciendo

El Tecate Emblema ha logrado posicionarse rápidamente como uno de los festivales más importantes de la capital, gracias a su mezcla de pop, nostalgia y propuestas actuales.