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Tecate Emblema 2026 revela lineup por día: Jonas Brothers, Gloria Trevi y más encabezan el festival
El Tecate Emblema 2026 ya calentó motores y lo hizo con todo. Uno de los festivales más populares de la Ciudad de México finalmente reveló su lineup por día, confirmando a grandes figuras nacionales e internacionales que pondrán a cantar a miles de fans.
Este evento, que se ha ganado un lugar importante en el gusto del público pese a su corta historia, vuelve con un cartel potente que promete dos días llenos de música, nostalgia y fiesta.
Lineup por día del Tecate Emblema 2026
Tras la presión de los fans en redes sociales, los organizadores soltaron la bomba: así queda distribuido el talento para el sábado 16 y domingo 17 de mayo.
🔥 Sábado 16 de mayo
El primer día estará encabezado por Jonas Brothers y Louis Tomlinson, acompañados por:
Cazzu
Lost Frequencies
LP
Mika
Orville Peck
RuPaul
Bruses
Hercules & Love Affair (Live)
Christian Chávez
JotDog
Juan Duque
Joaquina
Ivana
Faz
Along
🌟 Domingo 17 de mayo
El cierre no se queda atrás y tendrá como protagonistas a Gloria Trevi y Kenia Os, junto a:
• Zara Larsson
Ha*Ash
Lola Índigo
NSQK
Sech
Pedro Sampaio
Santos Bravos
Gottmik
Emjay
Alan Navarro
Alanis Yuki
Juliana
Rafa Pabón
🎧 Invitada especial:
Paris Hilton (DJ Set)
Además, los organizadores adelantaron que podrían sumarse más sorpresas, lo que mantiene alta la expectativa entre los fans.
¿Cuánto cuestan los boletos del Tecate Emblema 2026?
Por ahora, los boletos disponibles son en formato de abono para los dos días, con estos precios (ya con cargos):
General Fase 1: $2,895.40 MXN
General Fase 2: $3,298.40 MXN
Comfort Pass Fase 1: $4,891.80 MXN
Comfort Pass Fase 2: $5,578.76 MXN
Citibanamex Plus Fase 1: $6,522.40 MXN
Citibanamex Plus Fase 2: $7,438.76 MXN
Aeroméxico Club Pass: $18,600 a $21,080 MXN
La preventa por día arrancará el 19 de marzo a través de Ticketmaster, por lo que los fans deberán estar atentos para asegurar su lugar
Un festival que sigue creciendo
El Tecate Emblema ha logrado posicionarse rápidamente como uno de los festivales más importantes de la capital, gracias a su mezcla de pop, nostalgia y propuestas actuales.
Para 2026, la apuesta es clara: un cartel diverso, internacional y con nombres que dominan las playlists.
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