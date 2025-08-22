Mikel Arriola destaca beneficios económicos y sociales del Mundial 2026 en México

Guadalajara fue escenario de la Conferencia Magistral del Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, quien presentó ante autoridades y empresarios los beneficios deportivos, económicos y socioculturales que traerá consigo el Mundial 2026. El evento se llevó a cabo en el Hospicio Cabañas con la presencia de los gobernadores Pablo Lemus, de Jalisco, y Samuel García, de Nuevo León.

Arriola en conferencia | FMF

¿Cuáles son los beneficios del Mundial 2026 para México?

Durante su ponencia, Arriola explicó que la Copa del Mundo representará un parteaguas en la región, pues su impacto social se reflejará en la generación de más de 24 mil empleos, así como en ingresos turísticos cercanos a los mil millones de dólares. La derrama económica total ascenderá a 3 mil millones, una cifra que supera en 235% lo que deja un fin de semana de Fórmula 1 en México.

El comisionado también detalló la histórica inversión que recibirán las ciudades sede en infraestructura, con proyectos que abarcan transporte, aeropuertos, estadios y obras urbanas. Los montos estimados alcanzan los mil 385.1 millones de dólares en Guadalajara, 3 mil 194.8 millones en Ciudad de México y 3 mil 866.2 millones en Monterrey.

Momentos de la conferencia | FMF

Con estas cifras, el Mundial se proyecta no solo como un motor económico, sino también como un catalizador cultural y social, al abrir espacios de desarrollo y visibilidad internacional para México y toda la región.

Mundial 2026: el evento deportivo más grande de Norteamérica

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será el evento deportivo más grande en la historia de Norteamérica, con 48 equipos, 104 partidos y tres países anfitriones. Según Arriola, este torneo consolidará a la región como un polo deportivo y cultural sin precedentes.

IMAGO7

También te puede interesar: Nuevo uniforme de Brasil para el Mundial 2026: filtran diseño inspirado en México 1970

