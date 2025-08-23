¿Partidos de repechaje ya estarían confirmados para jugarse en México?

Faltan 292 días para que se juegue el primer partido de la Copa del Mundo del 2026, misma que arrancaría en la cancha del Estadio Azteca en la Ciudad de México y, a la distancia, Guadalajara y Monterrey serían sede de dos partidos importantísimos en la previa al arranque del mundial del siguiente año.

Este sábado, durante la transmisión del encuentro entre Rayados de Monterrey y los Rayos de Necaxa, se habría confirmado que “La Sultana del Norte” y Guadalajara, Jalisco, serían las sedes, ya confirmadas, de los partidos de repechaje continental, los cuales se jugarían en la Fecha FIFA de marzo del siguiente año.

El Gigante de Acero podría recibir un partido de repechaje | MEXSPORT|

En esta edición, que abrió sus lugares de 36 a 48 selecciones, seis selecciones estarían jugando un playoff para saber quienes serán los equipos que completarán la fase de grupos, dos de esos lugares son para Concacaf, y los otros cuatro están repartidos entre la confederación de África (1), Conmebol (1), Confederación Asiática (1) y un lugar más de Oceanía, el cual ya está confirmado para Nueva Caledonia.

Uno de los lugares que podrían confirmarse en la fecha FIFA de septiembre, es el de Conmebol, mismo que están disputándose entre Venezuela, Colombia y Bolivia.

El Akron también recibiría un partido de repechaje | MEXSPORT|