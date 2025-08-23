Thomas Muller se estrena como goleador en la MLS y provoca victoria de Whitecaps

Thomas Muller jugó su primer encuentro como titular con el Vancouver Whitecaps y en su segundo partido hizo su primera anotación dentro de la MLS, el alemán no solo hizo su gol también representó el triunfo para el equipo ante St. Louis City SC.

El mediocampista saltó al campo en el once titular en el último suspiro del partido ejecutó la pena máxima para darle la voltereta al marcador e imponerse con marcador de 3-2 en su vigesimoséptimo juego de la temporada.

Cabe mencionar, que Muller hizo su debut una jornada atrás entrando en el minuto 61, en casa también, ante Houston Dynamo, juego que terminó con división de unidades tras el empate a un tanto.

Buen paso de Whitecaps

Con el triunfo sobre St. Louis City SC, Whitecaps alcanzó su decimocuarto victoria para llegar a 49 unidades con un partido menos que el líder y sublíder; San Diego FC (53 pts) y Minnesota (50 pts).

El conjunto canadiense solo está a cuatro puntos de distancia del liderato en la Conferencia Oeste, aunque atrás viene presionando fuertemente Los Ángeles FC de Heung-Min Son.

Visita a Philadelphia

El próximo juego para Vancouver Whitecaps será ante Philadelphia, quien por su parte lidera con 54 puntos en la Conferencia Este; el juego nuevamente por tercer juego consecutivo será en casa de los canadienses.

