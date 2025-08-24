Atlas vs América EN VIVO Liga MX Apertura 2025 Jornada 6

Las acciones en la Liga MX no se detienen, esta vez trayendo un duelo con mucho trasfondo en él. Los Rojinegros del Atlas reciben a las Águilas del América para la Jornada 6 del torneo Apertura 2025.

Los Zorros, jugarán de locales en su icónico Estadio Jalisco, por otro lado, los Azulcremas visitan la ciudad de su más grande rival, pero, también, una en la que los reciben cientos de aficionados amarillos.

El Atlas llega al duelo de la fecha seis con un empate ante el Querétaro durante un emocionante duelo. Por su parte, el América llega con una contundente victoria contra los Tigres de la UANL.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Sebastián Cáceres conmociona con confesión sobre su salida del América