Franco Escamilla sube al ring de Supernova Strikers acompañado de Lazy Boy

Una de las peleas más esperadas de la noche en Supernova Strikers es entre Franco Escamilla y El Escorpión Dorado. Los dos comediantes ya se encuentran en el ring, pero previo a ello, su entrada se robó los reflectores del Palacio de los Deportes.

El comediante de Cuautla, Morelos, pero que reside en Monterrey, se subió al ring con un emotivo homenaje. Acompañado de sus dos hijos y dejando atrás el apellido Escamilla por López, apellido de su padre, Franco entró con todo contra el 'Dios del Internet'.

Pero la gran sorpresa también fue la presencia de Ronaldo Rodríguez, mejor conocido como Lazy Boy. El atleta mexicano fue parte del equipo de Franco Escamilla para afrontar este reto, por lo que las redes estallaron.

Lazy Boy estuvo en la esquina de Franco Escamilla desde el comienzo de la pelea, en la que ambos peleadores han tenido un intercambio directo. Escamilla y El Escorpión han dejado todo en el ring, en la pelea pactada a cuatro rounds de dos minutos.

El comediante mexicano comentó en múltiples ocasiones y monólogos que practica boxeo desde hace un tiempo. La pelea ante Escorpión Dorado sólo reafirma la gran dedicación del comediante para el deporte. Franco terminó por ganar el combate ante uno de los hermanos Montiel.

