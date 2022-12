Franco Escamilla comparó al América con el Real Madrid

Franco Escamilla, standupero mexicano, estuvo de invitado en el programa Personajes ESPN, en donde fue entrevistado por el periodista David Faitelson y en una serie de preguntas deportivas salió a flote el Club América.

Escamilla, de manera burlona, comparó al equipo de Coapa con el Real Madrid, “me caen bien, porque tanto directiva, club, jugadores, aficionados, conocen su papel, son como el Real Madrid", seguido de una risa burlona.

Faitelson también le cuestionó sobre la Selección Mexicana, a lo que el originario de Cuautla, Morelos, aseguró que es un ‘chistazo’.

"De entrada soy de los que creen que está chido traer un entrenador de otro país, porque nos da otra manera de ver el futbol, si bien es cierto, los mexicanos somos muy de copiar lo que hagan en el extranjero, creo que es la manera de crecer. Si tú te limitas a tu cultura no vas a aprender cosas nuevas, un ejemplo es Estados Unidos que está hecho multiculturalmente hablando y por eso han avanzado en muchas áreas", dijo el comediante.

Además, Franco dio a conocer a su favorito para ser campeón de la Copa del Mundo Qatar 2022, y es nada más y nada menos que Argetina, “me gustaría que ganara un equipo americano”, comentó.

EL NADADOR OLÍMPICO ERIC MOUSSAMBANI QUIERE CONOCER A FRANCO ESCAMILLA

Hace unas semanas, el comediante mexicano estrenó su show denominado “Voyerista auditivo” a través de Netflix, en donde habló del atleta olímpico de Guinea Ecuatorial, Eric Moussambani, a quien le manifestó su admiración y declaró que cuando lo conociera sería muy feliz. Pues rompió el récord mundial por tardar en nadar 100 metros en Sidney 2000.

A lo cual, Eric, respondió: “Me resultó increíble. Que me pronuncie una persona así y hable de mi, me resultó muy interesante. Sinceramente, si me invita claro que estaría dispuesto a ir", declaró Moussambani en el canal de Youtube Junio Fitman TV.

