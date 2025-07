¿Por qué Gonzalo Piovi no puede jugar contra Seattle Sounders?

Cruz Azul encontró su mejor versión con Nicolás Larcamón antes del parón por la Leagues Cup. La Máquina ganó, gustó y goleó, ante un León que poco pudo hacer ante el vendaval celeste que cayó al parejo de la lluvia del Estadio Olímpico Universitario.

Ahora, el conjunto cementero buscará hacer valer los millones de dólares invertidos en el torneo ante la MLS. El equipo de Larcamón debutará en la Leagues Cup ante uno de los mejores equipos de toda liga estadounidense, pues aunque no logró ganar un solo partido en el Mundial de Clubes, Seattle Sounders dejó muy buenas sensaciones.

Gonzalo Piovi | IMAGO7|

Sin embargo, no todo son buenas noticias para el equipo de La Noria, pues uno de sus pilares no podrá estar en el partido ante The Grave Green. Gonzalo Piovi, jugador argentino, no formará parte del debut de Cruz Azul en la Leagues Cup, todo por una expulsión que sufrió en la edición del año pasado.

Al minuto 49, del partido de Octavos de Final ante Mazatlán, el jugador celeste vio la segunda tarjeta amarilla, por lo que tuvo que abandonar el encuentro. La expulsión de Piovi en dicho partido no marcó alguna diferencia, pues Cruz Azul logró remontar un marcador de 2-0 en los últimos minutos, con todo y un hombre menos.

La expulsión ante Mazatlán | MEXSPORT|

Se viene debut

El partido ante Seattle Sounders marcará el inicio de la participación de Cruz Azul en dicho torneo, que no será fácil para ningún conjunto mexicano. Tras enfrentar al conjunto del norte de los Estados Unidos, el equipo de Nicolás Larcamón se verá las caras ante LA Galaxy y Colorado Rapids.

Por el segundo título

Aunque las primeras dos ediciones de la Leagues Cup no son reconocidas de una manera oficial, Cruz Azul ganó la primera de ellas. Ahora, La Máquina buscará ser el primer equipo con dos trofeos del certamen entre Liga MX y MLS y derrumbar la hegemonía estadounidense en el torneo.

Por el segundo | MEXSPORT|

