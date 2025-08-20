¿Y el América? Guido Rodríguez en la órbita del Espanyol

La figura de Guido Rodríguez vuelve a colocarse en la mira del futbol español. El mediocampista argentino, hoy en el West Ham United, aparece como objetivo del Espanyol de Barcelona, club que busca reforzar su mediocampo con jerarquía internacional. Sin embargo, el movimiento no parece sencillo: su salario en la Premier League ronda los 4 millones de euros brutos por temporada, un monto difícil de asumir para los “Periquitos”, según Mundo Deportivo.

El interés del Espanyol se da en un contexto especial. Tras regresar a LaLiga, el equipo blanquiazul pretende sumar experiencia en su plantilla y Guido, con pasado en el Real Betis, es visto como un jugador capaz de darle equilibrio y liderazgo a un mediocampo joven. La opción realista, según medios catalanes, pasaría por una cesión con parte del sueldo cubierto por el West Ham, aunque en Inglaterra no lo consideran un descarte y hasta fue titular en el debut liguero frente al Sunderland.

Mientras tanto, en México la noticia volvió a despertar ecos: la afición del Club América se ilusiona con la posibilidad de repatriar al mediocampista que brilló en Coapa entre 2017 y 2020. Sin embargo, desde el propio entorno azulcrema aseguran que su regreso no está en la agenda inmediata, principalmente por cuestiones de cupo de extranjeros y prioridades en otras posiciones.

@Westhamunited

Espanyol busca jerarquía y recuerda su etapa en el Betis

Guido Rodríguez dejó una buena impresión en LaLiga durante sus años en el Real Betis, donde se consolidó como uno de los mediocentros más completos del campeonato. Ahora, con 31 años, su nombre vuelve a sonar en España. El Espanyol considera que su experiencia internacional, sumada a su perfil defensivo y capacidad para sostener el mediocampo, lo convierten en un refuerzo ideal para su proyecto.

El principal obstáculo es financiero: incluso con el formato de cesión, el club barcelonés necesitaría un acuerdo especial con el West Ham para pagar solo una parte de su ficha. De no concretarse, el jugador podría continuar en la Premier League, donde pese a no ser protagonista indiscutible, mantiene presencia en la rotación.

Guido en Betis I @Guido_Rodriguez

América, el “sueño” pendiente de la afición

Cada vez que se menciona la posibilidad de salida de Guido, el América aparece como telón de fondo. En redes sociales, la hinchada azulcrema se ilusiona con un posible regreso del mediocampista que fue clave en la obtención del Apertura 2018 y que siempre ha hablado con gratitud de su paso por México.

Guido en 2018 I IMAGO7

