¿Les da alas? El 'guiño' de Adama Traoré al América

América buscará tener un mejor semestre, en comparación de los dos anteriores que fueron un fracaso para la institución de Coapa. Sin embargo, para lograr mejores dividendos, es necesario contar con diferentes jugadores, por lo que unas recientes declaraciones de Adama Traoré, futbolista del Fulham, ilusionó a todo el americanismo.

En una entrevista con TUDN, el futbolista español fue cuestionado sobre temas del futbol mexicano, además de comentar sobre los colores de las Águilas. El potente jugador mencionó que uno de sus deseos, es conocer nuestro país.

"Me gusta México, primero tengo que visitarlo, me tienes que llevar. Después nunca se sabe", respondió y sentenció con un "Bonito, siempre. Bonito" cuando se le preguntó sobre el color amarillo del cuadro de Coapa.

Adama Traoré | AP

¿Se puede dar el fichaje de Adama Traoré?

Pese a que la afición americanista se manifestó en redes sociales al respecto, el fichaje del español se ve lejano. A pesar de que su valor de mercado no es muy alto -ocho millones de dólares- su deseo es permanecer en Europa.

En las últimas semanas, el West Ham mostró interés sobre el futbolista de 29 años, aunque de momento, son todos rumores. Traoré ha construido una carrera interesante en la Premier League, que comenzó con Aston Villa hasta Fulham.

Adama Traoré | AP

América, en temporada de vacas flacas

La llegada de Adama Traoré se ve lejana, por lo que Santiago Baños y compañía tendrán que replantearse un nuevo fichaje, que aunque no sea mediático, si sea importante. El conjunto de Coapa cuenta con varios jugadores que pueden salir.

Solamente un jugador ha estado en el radar de Coapa en los últimos días, el charrúa Emiliano Gómez. El jugador del Puebla es un mediapunta multifuncional, ya que también se maneja muy bien desde las bandas y como delantero centro.

En problemas | IMAGO7