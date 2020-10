Adama Traoré: 'Me gustaría hacer la prueba de los 100 metros'

Adama Traoré por fin pudo debutar con la Selección Española en el partido ante Portugal, y mencionó que su mentalidad de ser mejor día con día le ha permitido tener su físico actual y que pretende hacer la prueba de los 100 metros.

"Nunca me han hecho la prueba de los 100 metros pero me gustaría hacerla", confesó Traoré. "Con el GPS me dicen que corro a alta velocidad y les sorprende a los preparadores físicos la velocidad cuando compito dentro del terreno de juego. Es parte de mí y parte del juego que intento explotar", agregó el compañero de Raúl Jiménez en la Premier League.

"Mi mentalidad es mejorar día a día, si soy igual que ayer es un día perdido", comentó el jugador del Wolverhampton. "Detrás de mi físico hay trabajo preventivo, pesas no hago porque mi genética me hace ganar mucho volumen muy rápido, es la realidad", explicó referente a su musculatura.

El futbolista español tuvo que esperar para poder jugar con La Furia Roja, pues la primera vez que fue convocado sufrió una lesión y en la segunda ocasión, se detectaron residuos de Covid-19 en su sangre, por lo que agradeció a quienes han confiado en él.

"Tanto Robert Moreno como Luis Enrique han confiado en mí, estoy agradecido, y al médico. Hay que recordar que espere mucho tiempo para lograr debutar y ha insistido en que venga para demostrar lo que tengo y dar mi granito de arena. Ha habido muchos problemas y ellos han insistido", dijo Adama.

Ahora la Selección Española se verá las caras en la Nations League ante Suiza y Ucrania, y el futbolista del Wolverhampton podría tener actividad.