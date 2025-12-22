Philip Rivers logra su primer touchdown en jugada libre de su carrera

Philip Rivers destacó en su carrera por poner números de escándalo, ya sea con los San Diego Chargers o los Indianapolis Colts. Sin embargo, en su regreso este 2025, el veterano mariscal de campo logró algo que en sus primeros años hasta su retiro fue imposible: un pase de touchdown en una jugada libre.

En la primera serie ofensiva del Monday Night Football ante los San Francisco 49ers, Rivers encontró en las diagonales a Alec Pierce, pero antes de ser centrado el ovoide, un defensivo de los Niners se adelantó.

Philip Rivers | AP

Eso no fue problema para Rivers quien, con el conocimiento de la jugada libre, lanzó un bombazo de 20 yardas para Pierce, para abrir el marcador en Indiana. Además de ser el primer pase de anotación de Philip en jugada libre, el veterano quarterback también volvió a lanzar un touchdown en dicha ciudad después de cinco años.

El partido está siendo casi perfecto para Philip Rivers, pues en casi dos cuartos lleva dos pases de anotación y más de 100 yardas. Sin embargo, la defensiva de los Niners ya lo hizo morder el polvo con una captura por parte de C.J. West.

Philip Rivers | AP

¿Busca a Brett Favre?

El regreso de Philip Rivers a la NFL dio pie a que varios expertos consideren que puede lograr varios récords en su regreso. Uno de los más alejados, pero que vale la pena mencionar, es el de más pases de anotación en la historia, pues Rivers está detrás de Brett Favre.

Sin embargo, el legendario mariscal de campo de los Green Bay Packers y miembro del Salón de la Fama está muy lejos de Rivers. Favre cuenta con 508 pases; mientras que el quarterback de los Indianapolis Colts cuenta con 422.

Última llamada para Colts

El principio de temporada para los Indianapolis Colts fue espectacular, sin embargo, las últimas semanas han sido de pesadilla. La lesión de Daniel Jones llevó a los Potros a pensar en un milagro, pues los Houston Texans y los Jacksonville Jaguars se alejaron en el Sur de la Americana.

Brett Favre | AP