Argelia tapa la foto del rey de Marruecos en su hotel de concentración; la acción generó molestia

La Copa Africana de Naciones se vio envuelta en una polémica extradeportiva luego de que la delegación de Argelia solicitara cubrir un retrato oficial del rey de Marruecos, Mohammed VI, en el hotel donde se hospeda durante el torneo. El hecho fue reportado por medios internacionales y generó molestia entre los anfitriones.

De acuerdo con reportes de la prensa, la petición se realizó en las horas recientes y fue interpretada por sectores locales como un gesto provocador. La imagen del monarca marroquí se encontraba en una zona visible del hotel, lo que incrementó la sensibilidad alrededor del acto.

La situación causó indignación en Marruecos, ya que el rey Mohammed VI cuenta con un amplio respaldo social y su figura representa un símbolo de unidad nacional, especialmente en eventos de alcance continental como la Copa África.

Tensión política entre Marruecos y Argelia trasciende al futbol

Este episodio reavivó una rivalidad histórica que va más allá del futbol, marcada por disputas territoriales entre Marruecos y Argelia que se remontan a las décadas de 1950 y 1960, tras la independencia de ambos países. Diversos analistas locales consideraron que la acción fue deliberada y cargada de simbolismo político.

Según medios marroquíes, cubrir el retrato del monarca fue visto como una falta de respeto a la máxima autoridad del país, lo que elevó la tensión en un contexto donde la diplomacia deportiva suele ser clave para evitar conflictos mayores.

Pese a la controversia, las autoridades del torneo intentaron mantener la calma y evitar que el incidente escale a niveles institucionales que puedan afectar el desarrollo de la competencia.

La Copa Africana de Naciones, escenario de un conflicto extradeportivo

Aunque el foco mediático se centró en el gesto diplomático, los jugadores de la selección argelina no estuvieron involucrados directamente en la decisión, por lo que el tema quedó en el ámbito dirigencial y protocolario.

No obstante, el episodio deja en evidencia cómo la histórica rivalidad entre Marruecos y Argelia continúa influyendo en los eventos deportivos, incluso en torneos diseñados para promover la unión y la competencia sana en el continente africano.

