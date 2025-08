Teddy Bridgewater regresará a la NFL con los Buccaneers

Teddy Bridgewater está cerca de regresar a la NFL con los Tampa Bay Buccaneers. El gerente general del equipo, Jason Licht, dijo que el mariscal está visitando al equipo y los Bucs planean ficharlo.

Bridgewater entrenó a su antigua escuela secundaria en Miami hasta un campeonato estatal de Clase 3A el otoño pasado y luego regresó a la NFL a fines de diciembre para servir como suplente de Jared Goff para los Lions que aspiraban a los playoffs.

Una llegada importante

Proporcionaría seguridad a los cuatro veces campeones defensores de la NFC Sur, detrás de Baker Mayfield. Los Buccaneers será el octavo equipo en 12 temporadas para Bridgewater, de 32 años.

Los Buccaneers también cuentan con el veterano Kyle Trask, quien ha lanzado 11 pases en cuatro temporadas desde que fue seleccionado en la segunda ronda del draft de 2021.

Suspensión a Bridgewater

Bridgewater dijo el mes pasado que fue suspendido como entrenador de Miami Northwestern High School porque proporcionó a los jugadores beneficios financieros que, según él, informó a la escuela.

"No me voy a ningún lado", dijo Bridgewater en redes sociales. "Y si llega el momento, me ofreceré como voluntario desde las gradas como lo hice en 2018 y 2019, cuando nadie tenía problemas".

