NFL: Reaparición de Tom Brady con Tampa Bay Buccaneers modificó el mercado de apuestas

Luego de haber anunciado su retiro de la NFL tras haber finalizado la temporada anterior, Tom Brady informó recientemente que volverá a los emparrillados con los Tampa Bay Buccaneers. Situación que ha acaparado los reflectores del gremio deportivo y el mercado de apuestas.

"En este par de meses, me he percatado de que mi lugar sigue sobre el campo de juego y no en las tribunas", publicó el quarterback a través de sus redes sociales.

Tras haber hecho oficial su reincorporación a los Bucs, el equipo volvió a tomar protagonismo en las apuestas tras ser empatado con los Buffalo Bills y Kansas City Chiefs como los equipos con las terceras mejores probabilidades para ganar el Super Bowl LVII, en +750, reportó USA TODAY Sports. Arrancaron el día en 30/1 en ese casino, según el portal.

Por su parte, los Green Bay Packers de Aaron Rodgers y los actuales campeones del Super Bowl, Los Angeles Rams, poseen las mejores probabilidades en Tipico Sportsbook, en 10/1 y 12/1, respectivamente.

Asimismo, en BET MGM, los Tampa Bay Buccaneers pasaron de estar en +2500 a +850 tras el anuncio de Brady, informó Yahoo! Sports.

Ahí mismo, Bucs es el favorito para conquistar la Conferencia Nacional; con probabilidades de +375.

