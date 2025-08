André Jardine no ve fácil la Leagues Cup: “No te permite fallar”

La Leagues Cup 2025 está siendo una de las más complicadas para los equipos mexicanos, siendo los de la MLS los que llevan la estadística a su favor en victorias y sin duda alguna uno de los equipos que más sufren son el Club América.

Victoria de América en penales I MEXSPORT

Se toman en serio todos los torneos

Durante la conferencia de prensa tras finalizar el duelo entre las Águilas del América y Minnesota United, el técnico del equipo mexicano, André Jardine, aseguró que siempre se toma en cuenta cada torneo y que este en particular no es fácil.

“Le damos importancia a todas las competiciones que jugamos. En estas copas, de partidos únicos, donde si empatas vas a penaltis, no siempre los mejores equipos ganan. Esta competición es un poco dura, no te permite fallar. Te pega en el inicio de la temporada y creo que los errores tienen que ver un poco con eso, falta de ritmo, falta de entrenamiento”, declaró Jardine.

André Jardine en Leagues Cup I MEXSPORT

Conscientes de los errores

El estratega también se dio el tiempo de hablar sobre las dificultades que tuvo el equipo en sus últimos dos juegos, además de asegurar que es consciente de los errores que ya no deben cometer.

“Nosotros normalmente con la calidad de los centrales que tenemos no sufrimos goles como los que estamos sufriendo, pero no se me ocurre otra explicación, sino por la falta de ritmo. Seguramente estaremos en instancias decisivas, sobre todo en la Liga mexicana. Este equipo va a pelear cualquier torneo, pero debemos ser más eficientes, cometer menos errores como equipo”, concluyó.

El equipo de Coapa apenas pudo sacar el empate ante Minnesota United, ahora se jugaran la vida en la última jornada del torneo, donde se ven obligados a derrotar a su similar de Portland Timbers.

Gol de América en Leagues Cup I MEXSPORT

¿Dónde ver la Leagues Cup en vivo?

Los duelos entre clubes de la Liga MX y la MLS están al rojo vivo en esta edición de la Leagues Cup 2025, y puedes ver todos los partidos en vivo a través de Apple TV con el MLS Season Pass.

Suscríbete desde este enlace para no perderte ningún encuentro:

https://tv.apple.com/channel/tvs.sbd.7000?itsct=record_mls&itscg=30200&at=1000l3cd4

No importa si vas con los equipos mexicanos o con los de la MLS: la pasión está garantizada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Leagues Cup 2025: Así va la clasificación de la Primera Fase del torneo