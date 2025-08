¡Manchados! Gilberto Mora confesó que Reus nunca le pidió su playera, fue una broma de sus compañeros

Para nadie es duda que las promesas en el futbol mexicano están volviendo a salir, una de ellas sino es que la principal es Gilberto Mora, quien en un reciente video se ve al jugador contarle a la afición que el histórico jugador alemán, Marco Reus, le pidió su playera tras el duelo de Leagues Cup, sin embargo, ahora se sabe que esto es falso.

Equipo de Tijuana en Leagues Cup I IMAGO7

Todo fue una broma

Hace un par de días luego de que finalizara el juego entre los Xolos de Tijuana y L.A.Galaxy ,circuló un video en redes donde se ve a Gilberto Mora dando autógrafos a los fans, en el mismo se puede apreciar que uno de los aficionados le pide su playera, a lo que Mora respondió: “No puedo me la pidió Reus”.

Desde que el video salió en internet, todos hablaron del gran trabajo que hacía el joven jugador, ya que ser reconocido por una leyenda del fútbol no era cualquier cosa, desafortunadamente y a palabras de Mora, todo esto fue falso.

“Fue como una broma de mis compañeros, me dijeron que la quería cambiar conmigo pero yo me la creí, hasta me enseñaron la playera, pero justo se la cambio a otro compañero mío”, declaró Gilberto Mora en conferencia de prensa.

Futuro emocionante

Pese a ser falsa la situación del cambio de playeras, si es una realidad que Mora es uno de los mayores talentos jóvenes que hay en nuestro Balompié, el ya campeón de Copa Oro con Selección Mexicana, sigue demostrando una proyección en el campo que sin duda un día lo podrá llevar muy lejos en este deporte.

Mora campeón de la Copa Oro I IMAGO7

