Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Necaxa vs León? EN VIVO

Siguen las acciones en la emocionante Liga MX. Los protagonistas regresan al escenario principal en busca de definir lo que será el resto del Apertura 2025, a solo tres jornadas de llegar a la mitad del campeonato.
Los Rayos del Necaxa, reciben para esta Jornada 5 a los Esmeraldas de León. Los locales dirigidos por Fernando Gago buscarán retomar el camino de la victoria en casa y con su gente, por su parte, James Rodríguez y compañía, quieren robar los tres puntos.
Los locales llegan con un empate luego de un duelo en medio de la tormenta frente a Pumas, mientras tanto, la visita llega con una dolorosa derrota propiciada por los Rayados de Monterrey.
¿Cuándo y dónde ver el Necaxa vs León?
- FECHA: Viernes 15 de agosto.
- HORA: 21:05.
- LUGAR: Estadio Victoria, Aguascalientes, México.
- TRANSIMISIÓN: AZTECA 7 Y Claro Sports.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡La Máquina! José Paradela y Ángel Sepúlveda dominan las estadísticas del Apertura 2025