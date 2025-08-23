¿Se acerca el debut de Aldo de Nigris Jr. con Rayados?

Aldo Patricio de Nigris, delantero de 17 años que milita en la Sub 19 de Rayados, continúa dando pasos firmes en su proceso de formación.

El atacante, quien ya ha sido convocado con la Sub 21 y con selecciones menores de México, actualmente se encuentra entrenando con el primer equipo albiazul, aunque su debut en la Liga MX todavía no se dará.

En los últimos días se especuló con la posibilidad de que De Nigris tuviera minutos este sábado ante Necaxa, situación que fue descartada, ya que por ahora únicamente forma parte de las prácticas del plantel de Domènec Torrent. El cuerpo técnico contempla mantenerlo en ese proceso de adaptación y aprendizaje junto a los profesionales.

IMAGO7

La presencia del joven canterano toma relevancia ante las limitadas opciones en el ataque de Rayados, donde Germán Berterame y Joaquín Moxica son los únicos delanteros disponibles, debido a la lesión de Roberto de la Rosa.

Con un olfato goleador desarrollado y una presencia física que le permite imponerse en el área, Aldo Patricio es considerado uno de los proyectos ofensivos más prometedores de la cantera regiomontana. Aunque el debut oficial aún no llega, su nombre ya empieza a sonar con fuerza en el entorno del club.

