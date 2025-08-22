Esta es la agenda deportiva del 23 de agosto

La jornada deportiva no para este 23 de agosto, desde temprano el futbol y beisbol encenderán el césped; Milan de Santiago Giménez debuta en la Serie A para abrir el apetito futbolero y cierra con el plato fuerte entre el Cruz Azul y Toluca.

La Serie A vuelve con un Milan que no tendrá competición europea y por ahora tendrá que poner todas su cánicas en la Liga y Copa; en la Jornada 1 reciben en San Siro al Cremonese.

Milan l X:acmilan

De Italia viajamos a España con la visita del Levante al actual campeón de LaLiga; Barcelona quien se estrenó con goleada sobre el Mallorca busca ligar su segundo triunfo al hilo en esta temporada.

LMB

Del futbol damos un giro de 360 grados y nos subimos a la lomita para vivir par de encuentros; los Pericos de Puebla se miden a los Escarlatas en el Alfredo Harp Helú y Charros de Jalisco se enfrentará a Unión Laguna.

Pachuca l IMAGO7

Liga MX

Finalmente pasaremos a la Liga MX con la continuación de la fecha seis; cartelera de cuatro partidos, en duelo de hermanos León se mide a Pachuca, Rayados en el ‘Gigante de Acero’ recibe al Necaxa y Mazatlán en el Pacífico le hará los honores a Tigres.

Carlos Rodríguez l IMAGO7

Y la jornada del futbol mexicano termina en el Olímpico Universitario con Cruz Azul de Nicolás Larcamón recibiendo al actual campeón de la Liga MX el Toluca.

Agenda l RÉCORD

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡SIN RESTRICCIONES! JULIO CÉSAR ‘N’ GANA AMPARO PARA COMUNICARSE