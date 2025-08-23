Mazatlán FC vs Tigres EN VIVO Liga MX Jornada 6 Apertura 2025

La Jornada 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX ofrece un duelo interesante este fin de semana en el Estadio El Encanto, donde Mazatlán FC recibe a Tigres UANL. El compromiso llega en un momento clave para ambos equipos: los sinaloenses necesitan reencontrarse con la victoria tras un arranque irregular, mientras que los felinos quieren pasar la página después de una dolorosa eliminación internacional.

El conjunto regio, dirigido por Guido Pizarro, atraviesa una semana difícil. No solo viene de perder en casa contra el América en un duelo que le dolió a su afición, sino que además quedó eliminado de la Leagues Cup 2025 en los Cuartos de Final tras caer 2-1 ante el Inter Miami. Este resultado frenó sus aspiraciones de levantar un título internacional y ahora obliga al plantel a enfocarse plenamente en la Liga MX.

Mazatlán, por su parte, tampoco vive el mejor de los arranques. Con apenas una victoria en las primeras cinco jornadas, el cuadro cañonero suma cinco puntos que lo ubican en la undécima posición de la clasificación, fuera de la zona de Play In. El equipo de Robert Dante Siboldi ha tenido dificultades para encontrar regularidad, pero confía en que su localía pueda convertirse en un factor determinante para sorprender a un rival de jerarquía.

El partido promete ser una prueba de carácter para ambos. Tigres busca recuperar confianza y retomar la senda del triunfo en la Liga MX, mientras que Mazatlán aspira a cambiar la narrativa de un torneo que hasta ahora se le ha complicado.

