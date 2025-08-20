Joaquim Pereira tiene futuro incierto con Tigres; Oviedo de Veljko Paunovic lo busca

El futuro de Joaquim Pereira comienza a generar ruido en el mercado. El brasileño, que no ha logrado consolidarse como titular en Tigres, se encuentra en la mira del Real Oviedo de España, equipo dirigido por Veljko Paunović, ex técnico felino que conoce bien las condiciones del jugador y lo considera una pieza atractiva para reforzar su plantel.

Sin embargo, la directiva auriazul no tiene intención de desprenderse fácilmente del defensor. La única vía para que Pereira pueda salir de la institución será mediante el pago de su cláusula de rescisión, la cual está tasada en una cifra que supera los 10 millones de dólares, rondando los 12 millones.

La postura de la dirigencia es clara, por menos de ese monto no habrá negociación. De esta forma, Tigres busca blindar a un futbolista al que aún ven con proyección y que podría ganar mayor protagonismo en el futuro, pese a no haberse adueñado de la titularidad desde su llegada.

El interés de Paunović y el Oviedo mantiene abierta la posibilidad, pero todo dependerá de si el club español está dispuesto a cumplir con la exigencia económica de los regiomontanos.

