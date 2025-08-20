¿Se va? James Rodríguez pone en duda su renovación con León

James Rodríguez ha encajado a la perfección en León y se ha convertido en uno de los pilares del equipo desde su llegada, aunque eso parece no haberle asegurado, de momento, una renovación de contrato.

El vínculo del colombiano concluye el 31 de diciembre de este año, por lo que aún hay tiempo para una negociación. Sin embargo, el propio futbolista aseguró que hasta hoy la directiva "no ha dicho nada".

IMAGO7

Además, el capitán de La Fiera dejó entrever que tiene la disposición de mantener en el club, pero, de no recibir una oferta, abrirá camino para buscar otras alternativas para su carrera.

"Hasta ahora no han dicho nada (sobre renovar). Faltan tres o cuatro meses, pero yo siempre digo que un club tiene que estar por encima de cualquier jugador, de cualquier nombre. Ya se hablará de eso, sino tienen la idea de poder seguir, pues tomaré otro camino”, dijo en entrevista con FOX.

IMAGO7

El impacto de James Rodríguez en León

Entre todas las competencias, el volante colombiano ha participado en 23 compromisos, registrando tres goles y siete asistencias.

Más allá de los números, su calidad se ha plasmado dentro de la cancha y es el orquestador de la ofensiva esmeralda desde hace unos meses.

James se ha perdido los últimos dos compromisos del León de Liga MX debido a una molestia, pero se espera que su regreso sea pronto y hay posibilidades que tenga actividad este fin de semana.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: "Si no lo asesoran bien, lo van a engañar": Hugo Sánchez advierte a Edson Álvarez de llegar a Turquía