Monterrey vs Necaxa EN VIVO Liga MX Jornada 6 Apertura 2025

La sexta jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX tiene como uno de sus platillos principales el choque entre Monterrey y Necaxa en el Estadio BBVA. Dos equipos con realidades opuestas se medirán en un encuentro que puede marcar el rumbo de ambos en el arranque del certamen.

Los Rayados llegan con confianza tras imponerse 3-2 sobre Mazatlán en la fecha pasada, un triunfo que les permitió alcanzar a Pachuca en lo más alto de la clasificación. El equipo regiomontano, respaldado por su plantel de figuras y un ataque contundente, quiere aprovechar su localía para mantenerse como líder y enviar un mensaje claro al resto de los contendientes al título.

Necaxa, en cambio, atraviesa una etapa más compleja. Apenas suma una victoria en sus últimos cinco compromisos, situación que lo mantiene fuera de los puestos de privilegio y genera presión tanto en el cuerpo técnico como en el vestuario. Los Rayos necesitan sumar puntos con urgencia para no rezagarse en la tabla y cortar una racha negativa que amenaza con complicar sus aspiraciones en el torneo.

Monterrey busca imponer su jerarquía desde los primeros minutos, mientras que Necaxa intenta sorprender con orden defensivo y transiciones rápidas. Con los regios decididos a consolidarse en la cima y los visitantes obligados a reaccionar.

