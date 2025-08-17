Rayados sufre pero vence a Mazatlán y se acerca al liderato del Apertura 2025

En un duelo lleno de emociones en el Estadio BBVA, Rayados se impuso 3-2 a Mazatlán en la jornada cinco del torneo, sumando tres puntos que lo colocan en la parte alta de la tabla.

El partido inició con sorpresa, cuando al minuto 12 Joaquín Esquivel adelantó a Mazatlán con un potente derechazo que silenció a la afición albiazul. Sin embargo, la reacción de Monterrey no tardó en llegar, al 15, Víctor Guzmán igualó los cartones con un cabezazo letal tras un centro de Jesús Corona desde la banda izquierda.

El partido en el Gigante de Acero estuvo lleno de emociones | IMAGO 7

Remontada regia de la mano de españoles

El dominio regio se afianzó al minuto 26, cuando Lucas Ocampos firmó la remontada. El argentino recibió un pase filtrado de Sergio Canales, disparó de primera y, tras la atajada de Ricardo Gutiérrez, cazó el rebote para poner el 2-1. Antes del descanso, Ocampos volvió a aparecer con una jugada individual, enganchó hacia adentro y sacó un derechazo imposible para el arquero, firmando su doblete y el 3-1 al 44’.

En la segunda mitad, Mazatlán no bajó los brazos. Jordan Sierra probó de larga distancia al 53, obligando a Santiago Mele a mandar a tiro de esquina. Más tarde, al 70, Fabio Gomes estuvo cerca del descuento, pero su disparo fue salvado en la línea por Jorge Rodríguez.

Mazatlán no se rindió fácilmente | IMAGO 7

Mazatlán complicó al final

El premio para los cañoneros llegó al minuto 81, cuando Omar Moreno recibió una diagonal dentro del área y definió cruzado para el 3-2. En los instantes finales, Mazatlán apretó con una serie de rebotes dentro del área rival, aunque sin éxito para empatar.

Con este resultado, Rayados llega a 12 puntos y se coloca en el segundo lugar de la clasificación, mientras que Mazatlán se queda en la onceava posición con cinco unidades.

Víctor Guzmán y Germán Berterame en festejo de gol | IMAGO 7