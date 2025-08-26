Checo Pérez se lanza contra Red Bull: “Mis reemplazos apenas sumaron cinco puntos”

El regreso de Sergio “Checo” Pérez a la Fórmula 1 no pasó desapercibido, pero lo que más dio de qué hablar no fue solo su fichaje con Cadillac Racing para 2026, sino el mensaje que envió a Red Bull y a los pilotos que lo sustituyeron tras su salida.

El mexicano, que dejó la categoría en 2024 luego de un año complicado con el RB20, dejó claro que su nuevo comienzo no está marcado por una revancha personal. Más bien, aseguró que los resultados actuales de Red Bull son prueba suficiente de que su rendimiento no fue el problema en Milton Keynes.

En su primera aparición ante la prensa después del anuncio, Checo fue contundente: “No siento que tenga nada que demostrar. Cuando ves la cantidad de puntos que han sumado… es como cinco puntos en toda la temporada".

Checo Pérez no salió de buena forma de Red Bull | RED BULL

"Así que no creo que tenga nada que probar en ese sentido”. Un dardo directo hacia Liam Lawson y Yuki Tsunoda, quienes no lograron sacar al equipo del fondo de la parrilla.

La crítica velada a sus excompañeros

La declaración de Pérez no pasó desapercibida en el paddock. Con sus palabras, el tapatío subrayó que su salida de Red Bull estuvo más relacionada con la falta de confianza y el manejo interno del equipo que con su propio nivel.

“Ahora todos se olvidan. Ha sido un lugar muy complicado, donde hay que adaptarse constantemente y construir confianza mentalmente. Es un desafío muy particular”, añadió, recordando lo difícil que fue convivir en un entorno que giraba completamente en torno a Max Verstappen.

Tsunoda no ha igualado lo hecho por Checo Pérez | RED BULL

El mexicano dejó en claro que no pretende mirar atrás, pero sí quiso remarcar que los pilotos que tomaron su lugar no pudieron mostrar mejores resultados, lo que valida su paso por la escudería.

Un nuevo comienzo con Cadillac

Más allá de la crítica, Pérez aseguró que su regreso con Cadillac tiene como motivación principal disfrutar nuevamente del automovilismo. “Quiero disfrutar del deporte que amo, del deporte que me ha dado tanto. No podía darme el lujo de irme de la forma en que me fui. Por eso estoy volviendo con este nuevo proyecto”.

Checo lanzó un dardo a Tsunoda y Lawson | RED BULL

El acuerdo con Cadillac lo unirá al finlandés Valtteri Bottas, con quien aportará experiencia para el debut del equipo en 2026. Aunque reconoce que no será fácil empezar desde cero, Checo se mostró motivado: “Es un proyecto distinto. No se trata de regresar con un equipo regular para pelear podios o puntos, sino de construir algo nuevo desde la base”.

Con esta nueva etapa, Pérez busca cerrar la herida que dejó su salida de Red Bull, pero lo hace dejando en claro que la comparación con sus reemplazos solo lo favorece.

Checo y Bottas serán la nueva alineación de Cadillac | X: @F1