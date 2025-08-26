“Siempre le deseamos suerte”: Sheinbaum respalda el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1

El automovilismo mexicano volvió a ser tendencia mundial gracias a Sergio ‘Checo’ Pérez, quien fue confirmado como piloto de la escudería Cadillac Racing, en un movimiento que marca su regreso a la Fórmula 1 después de más de medio año fuera de la categoría tras su salida de Red Bull.

La noticia encendió la conversación en redes sociales, pues se trata no solo del retorno del tapatío a la máxima categoría, sino también del debut de Cadillac en la parrilla de F1, con respaldo de General Motors. El anuncio fue acompañado de reacciones de aficionados, medios y figuras públicas, incluida la presidenta de México.

Pérez junto a Claudia Sheinbaum | MEXSPORT|

En su conferencia matutina de este martes 26 de agosto, la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo expresó su apoyo al piloto mexicano, destacando el orgullo que genera su presencia en competencias internacionales: “Siempre le deseamos suerte a todos los mexicanos que representan a México”.

Sheinbaum respalda a los deportistas mexicanos

El comentario de la presidenta se sumó a las felicitaciones que ya había hecho un día antes a la tenista mexicana Renata Zarazúa, tras su histórica victoria sobre Madison Keys en la primera ronda del U.S. Open. Con estos gestos, Sheinbaum ha buscado remarcar la importancia de los atletas como embajadores del país y símbolos de inspiración para las nuevas generaciones.

El caso de Checo Pérez resulta aún más significativo, pues su retorno llega en un contexto de incertidumbre después de meses de especulaciones sobre su futuro. Para la mandataria, el piloto se suma a la lista de mexicanos que ponen el nombre del país en alto, generando orgullo y visibilidad a nivel internacional.

Pérez en el Gran Premio de México | MEXSPORT|

Cadillac y la nueva era de ‘Checo’ Pérez en la F1

Cadillac Racing anunció oficialmente que su dupla para el debut en la Fórmula 1 será Sergio Pérez y el finlandés Valtteri Bottas, quienes integrarán un equipo con una mezcla de experiencia y técnica. Según la escudería: “Juntos aportarán una combinación inigualable de experiencia, liderazgo y perspicacia técnica, lo que posiciona al equipo Cadillac Formula 1 para empezar con buen pie al incorporarse a la serie de carreras más elitistas del mundo”.

El regreso de Checo no solo emocionó a la afición mexicana, sino que también provocó una ola de memes y comentarios en redes, donde miles de seguidores celebraron que el piloto tapatío tenga nuevamente un asiento en la categoría reina del automovilismo. Ahora, con un nuevo proyecto y una marca histórica detrás, el reto será consolidar a Cadillac en la F1 y mantener la bandera mexicana ondeando en los podios.

