Fabio Coentrao habló sobre Xabi Alonso: "Es muy bueno para el Madrid"

El pasado lunes, las leyendas de Portugal se enfrentaron a varias leyendas del futbol mundial en un partido benéfico, donde destacó la presencia de varios exjugadores del Real Madrid, entre ellos, Fabio Coentrao.

El exjugador portugués, que pasó cinco temporadas con el cuadro merengue, habló sobre el desempeño de Xabi Alonso como nuevo entrenador del Real Madrid, recordando como era la convivencia que tenía con el ahora estratega español.

Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid | AP

"Es muy bueno, es muy bueno, tuve la oportunidad de jugar con él, de ahí ya miraba que tenía ojo para ser entrenador y lo que le deseo es que todo vaya bien. Todo lo que pasé en Madrid, las Champions, todo, todo es un recuerdo fantástico", comentó Coentrao.

Coentrao llegó al Real Madrid en la temporada 2011-2012, tras la temporada 2015-2016 salió cedido al AS Monaco y terminó su paso por el cuadro merengue después de la 16-17, el portugués jugó una campaña en el Sporting de Lisboa antes de retirarse en 2019 con el Rio Ave.

Alonso y Coentrao con el Real Madrid | AP