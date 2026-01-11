Milagro de invierno: Piqué convenció a la afición de Andorra FC para quitar capa de nieve de su estadio

El FC Andorra enfrentó una situación atípica previo a su compromiso de la segunda división de España, luego de que una intensa nevada cubriera el terreno de juego e impidiera el arranque normal del encuentro programado ante la Cultural Leonesa, por lo que Gerard Piqué, dueño mayoritario del club, tuvo que intervenir.

La acumulación de nieve en el Nou Estadi de la FAF, ubicado en Encamp, alcanzó cerca de 28 centímetros, lo que obligó a las autoridades a retrasar el inicio del partido por un lapso de dos horas mientras se realizaban labores para despejar la superficie.

CAPTURA DE PANTALLA

Convocatoria desde redes sociales

Ante el escenario climático, Gerard Piqué, propietario mayoritario de la institución andorrana, difundió un mensaje en plataformas digitales en el que solicitó apoyo para retirar la capa blanca que cubría la cancha y así permitir la realización del duelo de liga.

El llamado tuvo respuesta inmediata, ya que diversos seguidores se presentaron en el inmueble para colaborar con palas y herramientas, sumándose a los operarios y empleados del club que ya trabajaban en la limpieza del césped.

Afición de Andorra I @fcandorra

Trabajo conjunto en Encamp

Entre las personas que participaron en las labores se observó al propio Piqué, acompañado por su pareja, Clara Chía, quienes se integraron a la dinámica junto con integrantes del personal administrativo y voluntarios.

Fanáticos de Andorra quitando la nieve I @fcandorra

Como incentivo, la entidad anunció que otorgaría accesos sin costo a quienes acudieran a colaborar en las tareas de despeje, medida que facilitó la llegada de más asistentes al recinto deportivo.

Gracias al esfuerzo conjunto, la superficie quedó en condiciones aptas para la práctica del futbol, lo que permitió que el enfrentamiento entre el conjunto local y el cuadro leonés pudiera disputarse, aunque con el ajuste en el horario inicialmente establecido.